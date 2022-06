Gazzetta: Milan, la firma sui rinnovi di Maldini e Massara slitta ancora

Ancora niente firma sui rinnovi di Maldini e Massara con il Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Domani scadono i contratti, ma ancora non è arrivata la fumata bianca. Eppure, l’arrivo di Gazidis in sede, oggi, aveva fatto sperare si fosse in dirittura di arrivo.

“Paolo Maldini ha lasciato Casa Milan dopo un’altra giornata di lavoro. E di attesa, naturalmente, perché il rinnovo di contratto che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi rossoneri non è ancora stato sottoscritto da entrambe le parti e ufficializzato. L’accordo che lega l’attuale direttore tecnico e il d.s. Frederic Massara ai campioni d’Italia scade domani. E il dilatarsi dei tempi necessari a definire il prolungamento di questo sodalizio ha generato un clima di crescente tensione”. “L’arrivo in sede di Ivan Gazidis nel pomeriggio di oggi aveva fatto pensare che potesse esserci un’accelerata sulla questione Maldini-Massara: l’a.d. era reduce da una lunga permanenza a New York dopo la conquista dello scudetto. Fumata nera, invece, o almeno grigia. Per quella bianca, il giorno buono dovrebbe essere domani. Altrimenti gli scenari cambieranno in maniera netta”.