Gazzetta: Koulibaly restio a emulare Higuain, per i tifosi la Juve sarebbe un tradimento

Ci sarebbe innanzitutto da sostituire De Ligt al centro della difesa con almeno un colpo. Il favorito del tecnico è Kalidou Koulibaly, contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2023. Il senegalese ha da poco compiuto 31 anni e la trattativa per il rinnovo con gli azzurri non pare decollare. Scenario ideale per un’offensiva della Juve su due fronti: il primo, stuzzicare Aurelio De Laurentiis con un’offerta congrua (40 milioni?); il secondo, paradossalmente il più complicato, convincere Koulibaly a emulare Higuain, che nel 2016 passò dal Napoli alla Juventus. Ecco, il difensore per ora sembrerebbe restio a quello che i tifosi azzurri vedrebbero come un tradimento. Ma nel calcio se ne sono visti tanti cambiare idea.