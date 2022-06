Esame falso di Suarez, il pm chiede il proscioglimento dell’avvocato della Juventus

Nell’ambito dell’inchiesta per l’esame falso di italiano di Suarez, il pm ha chiesto il proscioglimento dell’avvocato della Juventus, Maria Cesarina Turco. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il proscioglimento dell’avvocato Maria Cesarina Turco, il rinvio a giudizio per gli altri imputati: sono le richieste della procura di Perugia nell’udienza preliminare che riguarda il presunto esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia”.