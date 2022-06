CorSport: la Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi ma non sanno come fare 

Il club non lo considera a livello di Pellegrini o Abraham e non intende rinnovare. Ma pretendenti non ce ne sono, se non all’estero e Nicolò non vuole muoversi

“La Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi ma non sanno come fare, come in quei matrimoni rallentati dalle prospettive economiche del divorzio”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci sono stati due incontri tra i dirigenti giallorossi e l’agente del giocatore, ma sono serviti essenzialmente a capire se ci sono dei pretendenti interessati. Ma non ce ne sono, non alla cifra che chiederebbe la Roma. Al momento, il rinnovo del contratto non è un’opzione.

“In sostanza la Roma ha ripetuto a Zaniolo ciò che aveva anticipato un mese fa: trova una squadra che ci porti i soldi e ti vendiamo. La novità negoziale emersa a Milano è che per raggiungere la valutazione richiesta (almeno 50 milioni, dei quali il 15 per cento andrà girato all’Inter come da accordi del 2018) a Trigoria accetteranno l’inserimento di contropartite tecniche, giocatori insomma, oltre a un robusto bonifico bancario. Non solo. Esiste l’ipotesi ancora più vantaggiosa per chi compra: la Roma potrebbe accettare anche il prestito oneroso con obbligo di riscatto, purché la cifra incassata nel 2023 sia congrua. In questo modo presenterebbe all’Uefa un piano di rientro che darebbe garanzie finanziarie, nell’ottica dell’imminente “patteggiamento”.

Alla base della rinuncia a Zaniolo ci sono problemi di bilancio ma anche motivi tecnici.

“La Roma, per diversi motivi, non considera Nicolò al livello di Pellegrini o Abraham e agisce di conseguenza”. “Il punto fermo è che Zaniolo non vuole andare all’estero. E’ stato sondato dal Leeds e dall’Hoffenheim, che comprensibilmente non lo attraggono. Accetterebbe invece il trasferimento alla Juventus o al Milan, che tuttavia non hanno ancora mosso passi concreti”. “In passato c’era stato anche un sondaggio del Napoli, subito uscito di scena”.