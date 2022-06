Billie Jean King: «i tennisti dovrebbero giocare con la maglia con nome e numero, come calcio e Nba»

Al Corriere della Sera: «il tennis non si cura dei clienti. Come avvicinare la generazione Tik Tok? Con partite due set su tre anche negli Slam»

Il Corriere della Sera intervista la ex tennista Billie Jean King che parla del marketing del tennis. Dice;

«Bisognerebbe vietare ai giocatori che hanno lo stesso brand di vestirsi uguali quando si affrontano! Immagini se succedesse nel calcio o nel basket: due squadre identiche, difficili da distinguere? E scriviamo i loro nomi sulla schiena, mettiamo il numero e ritiriamolo a fine carriera, come certi calciatori o le stelle dell’Nba. Sarebbe più facile scegliere, identificarsi, fare il tifo. Oh boy! Al nostro sport manca un servizio di customer care: dovremmo andare incontro al consumatore, non rendergli la vita difficile!».

«C’è un argomento di cui non parliamo mai abbastanza: come conquistiamo i giovani in un mondo in cui i ragazzi hanno sempre più fretta e passano sempre più tempo sui social? Come portiamo a vedere il tennis la generazione Tik Tok che non riesce a rimanere concentrata per più di 10 secondi consecutivi? Giocando due set su tre, sia gli uomini che le donne, anche negli Slam. Allungherebbe la carriera agli immortali, a partire da Nadal che ha tanti acciacchi quanto me. Io Rafa vorrei vederlo in campo fino a cent’anni».