Basket, esposto alla federazione della Kouros Napoli under 17 per l’aggressione subita a Milazzo

Paura nel ritorno dello spareggio per le finali nazionali. Risse sugli spalti, chiamate le forze dell’ordine che però non sono mai arrivate

La Kouros Napoli vive attimi di paura a Milazzo nel ritorno dello spareggio per le finali nazionali di pallacanestro under 17.

Un clima aggressivo in campo e fuori e i ragazzi vedendo i genitori in risse sugli spalti hanno avuto paura. Antonio Petillo che tra Secondigliano, Scampia e Piscinola da anni ha portato la pallacanestro giovanile a livelli importanti nel panorama cestistico nazionale, racconta la triste esperienza “E’ un campionato giovanile, parliamo di sedicenni e diciassettenni il risultato è l’ultimo dei problemi, l’etica da formatori deve prevalere”. La partita, valevole per il ritorno dello spareggio per l’accesso alle finali nazionali, è stata segnata da tristi episodi contornati dai sempre più noti cori di discriminazione territoriale. I dirigenti napoletani hanno provveduto ad avvertire le forze dell’ordine che però non sono mai giunte sul posto.

La Kouros Napoli ha presentato una informativa agli organi federali per descrivere nei minimi dettagli l’accaduto. Ovviamente non ci sono margini per l’annullamento della gara che resta con il risultato del campo ma la voce bisogna alzarla per denunciare un episodio che, a livello giovanile, lascia davvero poco spazio alle giustificazioni. La Kouros Napoli opera in una terra al margine della città di Napoli, in quartieri spesso bersagliati da semplicistiche deduzioni e da cronache pesanti e la fatica unita alla necessità di una emancipazione attraverso lo sport, il gioco della pallacanestro sono un faro di speranza. In Sicilia è andata in scena una battaglia illogica e carica di messaggi sbagliati.