Torino-Napoli, le formazioni / Spalletti conferma Mertens, Anguissa e Ruiz. Out Lobotka

Gli azzurri per rinsaldare il terzo posto, i granata per chiudere nella parte sinistra della classifica. Ancora fuori Zielinski, ci sono Lozano e Belotti

All’Olimpico Grande Torino si gioca alle 15 Torino-Napoli, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Le squadre non sono mosse da grandi ambizioni di classifica: gli azzurri, già matematicamente qualificati in Champions, possono allungare sulla Juventus – che ha perso ieri col Genoa – per rinsaldare il terzo posto; il Toro di Juric, invece, ha l’obiettivo di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Di seguito le scelte degli allenatori. Spalletti conferma Mertens e il centrocampo a due Anguissa-Ruiz, fuori Zielinski e Lobotka. Juric schiera Belotti dal primo minuto.

TORINO – Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.