Toni Nadal incorona Alcaraz: «Nessuno della Next Gen può oscurarlo, colmerà il vuoto dopo Rafa»

Su El Pais: «Nessun giocatore di tennis è completo come Carlos. Fisicamente è una meraviglia, la sua determinazione è invidiabile, non ha lacune tecniche»

Su El Pais, Toni Nadal, zio di Rafa e suo ex allenatore, incorona la nuova star del tennis, Carlos Alcaraz, che ieri ha vinto l’Open di Madrid dopo una finale dominata contro Zverev.

Toni Nadal paragona il suo trionfo, in termini di emozioni e spirito combattivo, alla vittoria del Real su City in Champions League. La vittoria contro Zverev in una partita senza storia dà un’indicazione chiara: “prima o poi Carlos diventerà il leader del circuito ATP”.

«Oggi, non vedo nessun giocatore della cosiddetta Next Gen che possa oscurare lo spagnolo. Uno manca di mentalità testarda, un altro ha problemi con la guida, qualcuno con il rovescio, altri con i tornei su terra battuta e quasi tutti con la continuità e lo spirito combattivo. Non importa quanto siano bravi i giocatori di tennis, e alcuni lo sono, penso che nessuno di loro abbia le caratteristiche complete che il nostro giocatore combina. Fisicamente è una meraviglia, la sua determinazione è invidiabile e tecnicamente non ha lacune. Se qualche mese fa parlavamo della potenza e della velocità del suo dritto, oggi dobbiamo menzionare il suo vertiginoso miglioramento nel rovescio, nel servizio e nella volata».

Il vuoto che avrebbe potuto lasciare Rafa quando verrà il momento del suo ritiro non è più così vuoto.

«Per anni ho mostrato la mia preoccupazione per il vuoto che, probabilmente, mio nipote avrebbe lasciato nel nostro sport quando si è ritirato. Ora sono convinto che questa lacuna sarà completamente colmata. Indubbiamente, i tifosi spagnoli hanno la continuità assicurata e l’opportunità di continuare a vibrare ancora per molti anni con un tennista con una capacità sufficiente per emulare il meglio».