Spalletti: «Con la partenza di Baldini, certamente peggioreremo»

L’allenatore del Napoli sul suo storico collaboratore: «Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà all’interno dello staff

Commosso saluto di Luciano Spalletti a Daniele Baldini con cui da una vita condivide la sua carriera di allenatore. Baldini ha deciso di prendersi una pausa.

“Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Daniele Baldini, peggioreremo certamente. Baldini, oltre a essere un amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà all’interno dello staff”.