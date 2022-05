Spezia-Napoli 0-3, pagelle / Spezia può essere stato il funeral party del sarrismo e del veleno

Non solo Insigne, potrebbe essere stata anche l’ultima di Mertens. Lorenzo finalmente ha il volto sereno, peccato non aver visto Spalletti sotto la curva

Le pagelle di Spezia-Napoli 0-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia.

MERET. Todos in vendita, Ilaria, e probabilmente non ritroveremo più neanche il giovane Meret, che in Partenope ha assommato solo dolori. Fatto sta che il Napule si congeda senza gol subìti e in porta c’è lui, che si fa notare per una respinta a pugni chiusi sull’ossesso Verde dalla canuta barba – 6,5

Non corre mai seri rischi, ma mi sembra ottimo che non abbia sbagliato l’ultima partita della stagione. Visti i trascorsi, ne avrebbe risentito pericolosamente – 6

MARFELLA dall’80’. Fa una parata decisiva e poi beneficia pure dell’assistenza di Santa Traversa. Benvenuto – 6,5

Finalmente gioca anche lui e si fa trovare pronto e attento – 6

ZANOLI. Alla Spezia cala il sipario e Lucio in the sky è giustamente misericordioso: i secondi diventano primi e si appalesa di nuovo Zanoli, che in azzurro per fortuna vedremo ancora. Oggi la partita è quella che è ma lui mette in vetrina chiusure e discese ardite – 6,5

Buone le chiusure e le diagonali. Una speranza per far rifiatare Di Lorenzo senza affanni – 6,5

JUAN JESUS. Un solo errore in novanta minuti brillanti: quella pelota donata ad Agudelo al 53’ – 7

Molto bene su Manaj, a parte un paio di disattenzioni – 6,5

KOULIBALY. Lo Spezia si sceta un po’ nella ripresa e finalmente il Comandante trova qualcosa da fare là dietro. In questo Napule diventato un giallo christiano (nel senso dell’amata Agatha) chissà se Kappa Kappa sarà un piccolo indiano che non rimarrà oppure si fascerà come capitano nella prossima stagione – 7

Sono molto curiosa di scoprirlo anche io. Sono un po’ romantica in queste cose… – 7

GHOULAM. Capitan Ultimo. E corre fino al novantesimo – 7

Resterà un calciatore indimenticabile nella mia personalissima storia del Napoli. Mi porterò dietro, come tutti, il grande dispiacere per quello che gli è successo – 7

LOBOTKA. Sovrano assoluto della terra di mezzo. Pizarro, Pjanic o Lobo? – 7

La sua calma è invidiabile, come la sua imprescindibilità in campo – 7

DEMME. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Come lo scambio strettissimo tra il calabro-teutonico e Petagnone nell’area ligure e acrobazia vincente di Diego. Applausi – 6,5

Un momento meraviglioso. Petagnone che alza la palla e Demme che controlla e insacca. Momenti magici – 7

ANGUISSA dall’80’. Zambo resta ed è una buonissima notizia – 6,5

Una meravigliosa notizia, Fabrizio – 7

POLITANO. Ti Spezio in due. I liguri comprendono da subito del suo bisogno di solitudine e al 4’ Na-Politano parte solingo dalla metà campo per andare a segnare lo zero a uno – 6,5

Ho visto Politano fare tutto da solo, alzare persino la testa senza infognarsi come al solito in rincorse disperate che finiscono addosso all’avversario. Gli ho visto concludere in corsa un bellissimo gol. Ci voleva l’ultima di campionato perché accadesse? – 6,5

INSIGNE dal 67’. Il lungo addio si è finalmente concluso ed il momento di “cominciare a tirar giù la valigia”, poeterebbe Caproni. La Spezia è la stazione terminale e si scende. L’ultima azione del campionato azzurro è sua ed è l’ennesimo tiro ribattuto. Indi, paventando il rigido clima canadese, Lorenzo lo esorcizza con una foto ricordo a torso nudo e fascia di capitano, manco fosse Genny la Carogna. Ed è questa la sua ultima immagine – senza voto

La cosa che più mi ha colpita, da quando abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions, è stata vedere il suo volto sereno. Come se si fosse liberato di un peso enorme. Credo di non averlo mai visto così libero in tutti gli anni di permanenza nel Napoli. Deve essere stato un peso incredibile da portare, per una personalità sicuramente non attrezzata come la sua – 6,5

ZIELINSKI. I “morti” viventi e festanti dello Spezia fanno resuscitare financo Piotr, che addirittura segna con una cagliosa facile facile di sinistro. Miracoli dell’ultimismo odierno – 6

Che tenerezza Piotr che alle telecamere ammette candidamente che la seconda parte della sua stagione è stata una ciofeca! – 6

MERTENS dal 67’. Io la metto così, Ilaria: se oggi Ciro la Bandiera ha giocato la sua ultima partita col Napule, allora avremmo assistito al funeral party del novantunismo sarrita e del veleno successivo. E non c’è che da gioirne. Gaudeamus igitur – senza voto

Anche la questione Mertens mi strappa un sorriso se mi fermo a immaginarlo mentre si chiede se De Laurentiis con l’offerta al ribasso stia velatamente provando a scaricarlo oppure no – senza voto

ELMAS. Il Cavaliere oscuro: il Macedone del Nord si danna parecchio ma la sua furia è caotica, senza sbocchi – 6

Giocando con un po’ più di continuità canalizzerà la furia senz’altro. Una speranza per il futuro – 6

PETAGNA. Partirà anche Petagnone, dicono. Torna titolare e fa ancora una volta il gigante buono e altruista – 6,5

Come si fa a non voler bene a questo ragazzone grande e grosso che non ha mai creato un problema? – 6,5

OSIMHEN. Non vedevo un controfallo dai tempi dell’oratorio, Ilaria. Ma ridiamoci su. Anche perché il premio come miglior under 23 del campionato vorrà dire qualcosa o no? Detto questo: Victor è l’incognita principale del mercato. Se rimane è un conto, altrimenti ci sono altri cento milioni per la ricostruzione. E non sono pochi – senza voto

Diciamo che, comunque andrà, potrebbe essere un successo – senza voto

SPALLETTI. L’umanità è un legno storto, filosofando kantianamente. Figuriamoci se sarà mai possibile raddrizzare quella piazza – una sorta di divinità cannibale – che archivierà questo campionato sotto la voce “scudetto perso”. Il lume della ragione suggerisce invece di ricordarla come la stagione della Champions ritrovata. Settantanove punti: due in più dell’anno scorso e ulteriore motivo di scoramento per le prefiche ringhiose. E ora non resta da capire se il tardivo processo di epurazione del passato si completerà o meno. A me Spalletti stalinista piace, DeLa permettendo – 8

Se solo Dazn ci avesse mostrato la corsa a placare gli animi dei tifosi imbufaliti sugli spalti! Mi correggo: se solo Dazn ci avesse fatto capire cosa succedeva su quegli spalti… – 7

ARBITRO MARCHETTI. Pensava a una tranquilla trasferta di sole in Liguria e invece ha dovuto sospendere una partita inutile per gli scontri tra idioti violenti (a proposito di tifo e di piazza) – 6

Buona estate Ilaria. Al solito è stato bello ritrovarti a ogni partita del nostro amato Napule. E buona estate a tutti i lettori del Napolista.

Buona estate anche a te, Fabrizio e a tutti quelli che aspettano le nostre pagelle.