Spalletti: «Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo ed è giusto dare merito al mio staff»

A Dazn: «Già volete parlare dello scudetto il prossimo anno? Finiamo questo. Insigne ha dimostrato le sue qualità di calciatore e di uomo»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn al termine di Torino-Napoli.

«Abbiamo fatto un bel recupero palla sul gol di Fabian, mi piace sottolineare la tripla pressione di Insigne. Poi, è vero, Fabian ha la mazza da golf quando calcia in porta. Sembra che le gambe vadano più piano, ma col pensiero è tre volte avanti».

«C’è prima da finire questo campionato. Ieri in conferenza ho voluto dare merito al mio staff che fanno un grande lavoro in campo e fuori dal campo. Invece di pensare a vincere il prossimo campionato. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo ed è giusto dare merito al mio staff.

Il futuro è il prossimo allenamento. Non possiamo adesso parlare se vincere il prossimo campionato, poi stavamo scherzando ma è così. Diamo i meriti del lavoro serio che hanno fatto, poi si vede.

Perché ti sei arrabbiato con Ospina?

«Inizialmente non andavano ad attaccarlo, in quel caso i due centrali devono alzarsi e lasciargli campo. Gridavo per dare ancora più campo a Ospina, di venire ancora più fuori.L’idea moderna di calcio è venirti a prendere uomo contro uomo in tutto il campo, sono abituati a queste corse perdifiato, a sbatterti addosso, e noi in questo calcio abbiamo ancora da migliorare qualcosa. Nel primo tempo è stata una partita tosta, difficile, equilibrata, sono forti fisicamente.

Puoi avere dei vantaggi quando fai scorrere la palla, il dai e vai, se curi l’orticello con queste squadre diventa dura.

Insigne si è preso la responsabilità che forse altri non si sarebbero presi. Deve vivere serenamente la sua scelta, per noi non sarà facile perché perdiamo un calciatore del suo livello, anche di uomo. È stato un calciatore leale, qualitativo. Tutti abbiamo goduto delle sue giocate.