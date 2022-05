Sinner: «Vagnozzi mi spiega le cose diversamente da Piatti, parliamo di più»

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jannik Sinner torna sulla sua separazione da Riccardo Piatti dopo sette anni di collaborazione. Ora il suo coach è Simone Vagnozzi.

«Con Simone Vagnozzi sto di più in campo, privilegiamo la qualità sulla quantità, abbiamo alzato il livello. Ho sperimentato cose diverse, che prima non sentivo. È difficile da spiegare… Le cose più o meno sono sempre le stesse, ma Simone me le spiega diversamente, o perlomeno a me arrivano in modo nuovo. Parliamo di più».