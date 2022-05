«Simeone era sotto la doccia quando il Perugia segnò alla Juve. Restò insaponato fino al fischio finale»

La Repubblica intervista Luca Marchegiani. Era nella Lazio che vinse lo scudetto per la sconfitta della Juve a Perugia, sotto il diluvio, il 14 maggio del 2000. Non ci credeva nessuno, alla vigilia, che sarebbe potuto succedere, racconta, anche se attorno alla Juventus c’era un clima strano.

Quando all’Olimpico finì Lazio-Reggina (3-0), a Perugia non era ancora iniziato il secondo tempo, dopo l’interruzione per la pioggia battente.

«E chissà se lo avrebbero giocato, visto quel diluvio, e quando. Restammo ad aspettare negli spogliatoi, sul nostro campo era già scesa parecchia gente, tutto molto surreale. Ricordo che Simeone saltò fuori dalla doccia perché il Perugia aveva segnato: restò così, insaponato e fradicio per tutto il loro secondo tempo per non spostare la condizione astrale e non irritare la scaramanzia».