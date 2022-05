Sconcerti: «Senza Vlahovic, la Juve avrebbe avuto difficoltà ad arrivare in Champions League»

L’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio, durante Maracanà, per commentare la partita di ieri sera tra Juventus e Inter. Questo le sue parole, così come evidenziate dal noto portale.

«Per quanto riguarda la Juventus penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. Ieri secondo me ha avuto sfortuna perché fino al rigore meritava di vincere. L’Inter è stata davvero troppo tempo senza tirare in porta. Poi questa sfortuna diventa una sfortuna che meriti, perché non hai il piacere di giocare che per esempio hanno i nerazzurri. Ricordiamoci che la Juventus ha fatto qualcosa di anormale vincendo nove campionati. Questo momento doveva arrivare ed è giusto che sia arrivato. La partita di ieri poi è stata decisa da secondo me il calciatore del campionato, Perisic. Il croato ha sempre giocato così ma spesso era discontinuo, ora sembra aver trovato anche la continuità»

I problemi della Juve.

«Io credo che sia troppo semplice additare Allegri come un problema della Juventus. Ci sono vari problemi, ci sono stati anche vari errori dell’allenatore. Sono tutti giocatori che hanno una grande stima di se stessi ma non giocano da squadra. Forse a volte si sopravvalutano, in virtù di questa grande stima personale. Penso che questo atteggiamento sia stato dato da una troppa facilità di vittoria degli ultimi anni dei bianconeri. Allegri è stato messo in pericolo solo una volta in questi anni, dal Napoli di Sarri»

Sul Var.

«Io non capisco in generale questa storia delle lamentele dei rigori dati al Var. Se un rigore c’è va dato. Purtroppo psicologicamente noi vedendo tanti interventi del Var per errori dell’arbitro ci convinciamo che questo strumento debba intervenire sempre. Basta pensare che Real Madrid-Manchester City è stata arbitrata da un italiano e non c’è stato nemmeno un intervento del Var. Non che non ci siano stati episodi»

Sconcerti continua a pensare che per vincere Allegri sia meglio di Inzaghi.