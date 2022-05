Rudiger: «Nessuno è figo come Kanté. Guida ancora una vecchia Mini Cooper»

Nella lettera d’addio al Chelsea, Rudiger ha dedicato tanto spazio al suo rapporto con Kanté. Lo definisce una persona più che umile e racconta diversi episodi sul centrocampista francese.

«Ogni volta che provavo a parlare con N’Golo mi guardava e annuiva, come se pensasse che tutto quello che dicevo fosse davvero interessante. E poi… Non so proprio come spiegarlo sulla carta, bisognerebbe sentirlo. Ogni volta che parlo, lui fa *click, click, click* con la bocca. Vedi, nel sobborgo dove è cresciuto, a Parigi, fanno sempre questo suono con la bocca. In gergo, vuol dire “sì, ok, fantastico”. Vengo da un quartiere simile, in Germania, ma non avevo mai sentito niente del genere in vita mia. Per tutto il tempo, ho pensato che mi stesse prendendo in giro!»