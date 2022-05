Repubblica: Mbappé-Psg, 300 milioni alla firma e stipendio di 100 milioni netti per 3 anni

L’annuncio dovrebbe arrivare stasera. Guadagnerebbe 600 milioni in tre anni, avrebbe anche voce in capitolo sulla scelta dell’allenatore e sul mercato

Kylian Mbappé resterà al Psg. Potrebbe annunciarlo stasera, in occasione dell’ultima partita di campionato del Psg al Parco dei Principi contro il Metz. Repubblica riporta le cifre del rinnovo circolate nelle ultime ore, ancora non ufficiali. Mbappè guadagnerebbe 600 milioni in tre anni, più 100 alla firma. Avrebbe voce in capitolo sul mercato e sulla scelta dell’allenatore. Cifre da capogiro che hanno fatto infuriare Tebas.

“Ufficialmente non si conoscono le cifre, ma le fonti più estreme parlano di un contratto che prevede 300 milioni di bonus alla firma, più 100 milioni all’anno di stipendio netti. In pratica, Mbappé guadagnerebbe nei prossimi tre anni 600 milioni pulitissimi. In più, si parla della possibilità che il giocatore abbia voce in capitolo nella scelta dell’allenatore e delle campagne trasferimento della società”.