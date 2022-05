Ora per piercing e mutande ignifughe serve l’autocertificazione: in F1 come al catasto

Il nuovo direttore di gara tedesco ci tiene assai: da Miami i team dovranno certificare l’abbigliamento a norma dei piloti

Mutande in fiamme, 2. La stretta della Formula Uno contro piercing e abbigliamento intimo non ignifugo prende una svolta burocratica. Basta ammennicoli da smidollati. Basta pericolosi boxer incendiabili. Ordine in pista!

A partire dalla gara di Miami i team devono autocertificare nei documenti ufficiali che i loro piloti hanno tutto in ordine, mutande e piercing compresi. Il direttore di gara tedesco Niels Wittich ha informato le scuderie prima del Gran Premio in Florida della nuova misura e ha annunciato controlli a campione.

Già a metà aprile, in Australia, aveva sottolineato con enfasi ai piloti che gioielli e indumenti non ignifughi sono vietati. I piloti non l’avevano presa benissimo. Gasly aveva risposto sobriamente: “controllatemi il culo, non ho problemi”.

Il motivo addotto dalla Fia è che anelli, catenine e ammennicoli vari potrebbero ostacolare le manovre dei soccorritori e dei medici in situazione di emergenza. Inoltre, i gioielli sulla pelle come conduttori di calore possono ridurre l’effetto protettivo degli indumenti ignifughi: “Ciò aumenta il rischio di ustioni in caso di incendio”, afferma la Fia. Secondo le regole, inoltre, non è consentito indossare biancheria intima standard, che sarebbe ancora una pratica comune tra i piloti. È consentito solo l’abbigliamento conforme agli standard FIA di Formula 1.