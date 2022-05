Nicola: «Per raggiungere una cosa devi rischiare di perderla. Giusto giocarci la salvezza all’ultima giornata»

A Dazn: «Non si può fare di più rispetto a quello che i ragazzi stavano facendo. Il rigore sbagliato da Perotti? Fa parte del gioco»

L’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli.

Dopo il gol subito è subentrata un po’ d’ansia?

“Non abbiamo iniziato bene nel primo tempo, perché l’ultimo step è giocare partite sempre più decisive come l’ultima giornata. Non si può fare di più rispetto a quello che i ragazzi stavano facendo, ma nel primo tempo siamo partiti contratti anche per il caldo che si è fatto sentire per noi e per loro. Abbiamo fatto un secondo tempo arrembante e con tante occasioni. E’ il settimo risultato utile consecutivo e, anche oggi, il nostro pubblico è stato meraviglioso”.

Cosa non è andato a centrocampo?

“Loro hanno un modo di stare in campo che ti blocca le fonti di gioco, quindi noi in avvio abbiamo avuto poca mobilità e poi abbiamo cambiato qualcosa per trovare più spazi e così è stato. La partita è stata bellissima: ora resettiamo e prepariamoci all’ultima sfida”.

Nella ripresa siete stati molto offensivi.

“A me non interessava il risultato, per raggiungere qualcosa devi rischiare di poterlo perdere. Se giochi contratto non ti esprimi e la Salernitana ha fatto questi punti perché si è sempre espressa. Nel secondo tempo servivano giocatori sempre più offensivi e non era facile creare così tanto. Talvolta abbiamo scoperto troppo il centrocampo nella ripresa, concedendo troppo nella ripresa”.

Ha detto qualcosa a Perotti?

“Fa parte del gioco. La vita è un insieme di combinazioni: è giusto giocarci questa salvezza all’ultima giornata davanti al nostro pubblico. L’Empoli ha fatto la partita che doveva fare e adesso tocca agli altri. Cercheremo di farci trovare pronti”.