Murray: «Sono stato al livello di Nadal, Federer e Djokovic, se non mi tolgono l’anca non smetto»

A El Pais: “A un certo punto le parti metalliche che mi hanno messo dentro si romperanno. E smetterò. Ma giocherei per altri 20 anni”

Andy Murray aveva smesso, piangendo in conferenza stampa, nel 2019. Poi ha smesso di piangere. Lo hanno rimesso in piedi con un bel po’ di metallo nell’anca, in attesa di doverla sostituire tutta, l’anca. Lui ha ripreso a giocare, ha ritrovato la tigna. Ora è numero 80 al mondo, Madrid gli ha concesso una wild card facendo arrabbiare i colleghi spagnoli. Ha deciso che non molla più. Intervistato da El Pais, detta un trattato di agonismo:

“Continuerei a giocare altri 20 anni se potessi, ma probabilmente non sarà così. Il tennis è stata una parte molto importante della mia vita. Gioco da circa 30 anni. Ho iniziato a quattro anni. Mi ha dato una vita incredibile, ho visitato città affascinanti, ho incontrato persone incredibili, ho realizzato molti dei miei sogni… Il tennis mi ha dato molto, è stato molto importante in la mia vita. Ci ho dedicato molto tempo e impegno e, anche se ho chiesto tantissimo sul mio corpo, significa molto per me”.

“Semplicemente mi piace molto giocare a tennis. Mi piace cercare modi per migliorare, mi piace competere, mi piace la struttura che questo sport mi dà… Certo ho il mio ego e voglio fare bene, ma non riesco a controllare tutto. Non sono contento di essere 80esimo nel mondo o di essere stato fuori dai tornei ai primi turni, ma cerco di migliorare e affrontare la situazione. C’è chi mi dice che dovrei smettere, che la mia carriera è finita, ma sono ancora 80esimo in circuito e ho molte complicazioni fisiche. Penso che ci siano pochi giocatori al mondo capaci di competere a questo livello con il problema che ho, con l’infortunio che ho. Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto dopo l’operazione, con l’intervento chirurgico, perché non è facile”.

“Se fossi preoccupato di fare danni permanenti al mio corpo, non continuerei a giocare e spero che le persone con cui lavoro mi consiglino di non continuare. So che con l’operazione che ho subito a un certo punto le parti metalliche che mi hanno messo dentro si romperanno e che dovranno cambiarmi completamente l’anca, ma quando parlerò con i chirurghi, con il mio team, con i medici e i fisioterapisti, mi dicono che questa è la vita e che una volta che avrò cambiato l’anca, non potrò più giocare a tennis. Ma finché posso, ci provo. Tra poche settimane compirò 35 anni e fisicamente mi sento bene”.

“Se guardi a cosa hanno ottenuto i tre sopra di me (Nadal, Federer e Djokovic), quello che ho vinto sembrerà insignificante per alcuni. E lo capisco. Non dirò mai che ero al loro livello, mi assumo la responsabilità di quello che hanno vinto, ma penso che ci siano stati momenti nella mia carriera in cui giocavo al loro stesso livello. Sono stato in grado di vincere contro di loro in alcuni dei più grandi tornei, e qualcuno dirà che se non avessi avuto un infortunio così grave all’epoca in cui ero il numero uno al mondo e giocavo il mio miglior tennis… L’infortunio Mi ha fatto perdere due o tre anni molto buoni. All’improvviso il mio tennis si è fermato quando ero ai massimi livelli, è stato molto difficile”.