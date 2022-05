Mancini: «Insigne? Credo che l’esperienza di Toronto sarà molto utile per la sua vita»

Il ct della Nazionale non gli chiude le porte: «L’importante è che continui a giocare bene come sta facendo. Se ha scelto così, ha fatto la cosa giusta»

Il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha parlato di Lorenzo Insigne. Lo ha fatto ai microfoni del Tgr Abruzzo in occasione della consegna del “Premio Prisco” a Chieti. Non gli ha affatto chiuso le porte dell’Italia.

Insigne? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Credo che per lui l’esperienza al Toronto sarà importante e che possa essere molto utile per la sua vita. È sempre stato a Pescara e a Napoli: se ha compiuto questa scelta, ha fatto la cosa giusta. L’importante è che continui a giocare bene come sta facendo.