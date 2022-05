La Faz celebra Nibali “l’ultimo grande eroe del ciclismo italiano”

“E’ riuscito a non essere mai stato coinvolto in una vicenda di doping. Le sue ultime gare sono numeri originali da collezione”

Da quando Vincenzo Nibali a Messina, dopo la quinta tappa del Giro d’Italia, ha annunciato che a fine stagione chiuderà, ha cominciato a pedalare ancora più forte. Si è come liberato, sabato sulle colline piemontesi è stato impressionante. Oggi la stampa tedesca lo celebra: “E’ il più grande eroe del ciclismo italiano”, titola la Faz.

Un uomo capace a 37 ani di “dare l’esempio e scariche di adrenalina”: “È una grande star in Italia, l’ultimo grande eroe del ciclismo, ed è questo che rende il suo addio così emozionante”.

Nibali – sottolinea il giornale tedesco – è riuscito a non essere mai stato coinvolto in una vicenda di doping nella sua lunga carriera. Per uno che ha iniziato ai vecchi tempi del ciclismo, quando c’era molto doping e anche investigatori ambiziosi che potevano scovare molte prove, questo è un bel risultato”.

La Faz ne scrive come di un Federer della bici: “Ogni giorno che passa, le possibilità di vedere questo campione dal vivo sulla bici diminuiscono. Questo mobilita i tifosi. Ed eleva le ultime apparizioni sportive di Nibali a numeri originale da collezione”.