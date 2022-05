Il CorSport: la mamma di Mbappè chiede una commissione di 100 milioni per la firma col Real

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’affare Mbappè al Real. Nel mirino la commissione chiesta dalla madre-agente del calciatore: 100 milioni.

Sul tema scrive anche Ivan Zazzaroni in un editoriale.

“La Fifa, che ha dichiarato guerra agli agenti, in passato chiuse gli occhi davanti a situazioni simili. Ora, però, viste anche le dimensioni delle stecche, deve farci sapere se la pratica è lecita e consentita oppure se va sanzionata qualora fosse irregolare. Troppo semplice imporre ‘caps’ e limiti assurdi, oltre che aggirabili, per puro populismo inseguendo l’applauso facile. È giunto il momento che Infantino e i suoi ci mettano la faccia, intervenendo in modo risolutivo e definitivo. Lo devono alle migliaia di professionisti ‘regolari’ e ai genitori di calciatori in attesa di sapere se hanno diritto anche loro a un compenso. E all’etica, che non è una pianta da esterni”.