Florenzi: «A Wembley avrei dovuto tirare il sesto rigore, quindi… ringrazio Donnarumma!»

Dal ritiro della Nazionale a Coverciano la conferenza stampa di Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan (sebbene di proprietà della Roma) e dell’Italia. Di seguito il report delle sue dichiarazioni di Tuttomercatoweb.

Un mix di giovani e calciatori maturi, al Milan come in Nazionale…

Il caso Maldini.

La sua Roma ha vinto la Conference. Florenzi avrebbe voluto festeggiare?

Fin quando Florenzi pensa di restare in Nazionale?

«Fin quando il Ct mi chiama. Siamo pagati per fare questo, per giocare a calcio. Questo è il mestiere più bello della storia: devo farmi trovare pronto prima col club, poi se il Ct avrà fiducia in me mi chiamerà, non si rifiuta mai la Nazionale. È difficile che la delusione per il Mondiale andrà via presto. Se fossimo usciti in una ipotetica finale col Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Nord Macedonia che non è al nostro livello. Però il calcio ti insegna che nessuna gara è scontata. L’insegnamento è questo: giocare tutte le gare come una finale. Anche se poi pure a Palermo l’abbiamo giocata, tirando 50 volte in porta… Mi prendo l’insegnamento. Capire perché siamo usciti è ancora un po’ difficile. Per me nelle gare di qualificazione abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Non ho rimpianti sul gioco che abbiamo espresso»