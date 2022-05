Doveva essere l’anno dell’Atalanta e di Allegri, con le griglie fatevi la brace

Lo scudetto non va alla squadra più forte ma alla società che ha saputo trovare gli equilibri giusti e ha creduto nel coraggio degli uomini che sanno vincere

😶Un anno come un decennio come da sempre, di insulti, odio razziale, sulle ceneri della civiltà italica, sull’ovvia inconsistenza delle scelta di non prendere mai provvedimenti da parte dei padroni del calcio. A La Spezia, persino in piacevoli rettangoli di meteore del pallone, Napoli subisce e tutto tace. Clap Clap Clap

😇 E’ finito il primo anno e si spera l’ultimo della partita trasmessa a capa di ombrello (edulcoriamo per educazione) dalla piattaforma DAZN. A parte le immagini, i cronisti pare raccontino guardando le gare da Marte. Ridateci la decenza, vi prego!

😜Noi non siamo napoletani, odio Napoli, Colerosi, Terremotati li ha salvati uno del Rione Traiano. La coerenza è arte per pochi come per pochi è il sinistro di Politano quando decide di guardare la porta. Divino

😎 Stanilav Lobotoka è l’acquisto in progres più grande che ha fatto questa squadra. Un goniometro di bellezza, un concentrato di lettura calcistica. Ci ha messi a figure barbine tutti, davvero tutti.

😆Doveva essere l’anno dell’Atalanta, l’anno dell’Allegri piglia tutto, invece è stato l’anno dell’esagerazione a ribasso. La Serie A più brutta, avvincente per caso, degli ultimi trent’anni. Ora chi glielo dice a quelli bravi che le griglie che orgogliosamente annunciano ad inizio anno, sono vegane???

😍😍 Una mezz’ora poco più, trentuno minuti di applausi per chi ha fatto la storia del Napoli forse più bello in campo mai visto. Un abbraccio grande quanto la sua generosità, la sua umiltà, il suo attaccamento. il suo amore. Faouzi è uno di noi lo è stato e lo sarà. Cuore azzurro

👏Va bene così, Champions doveva essere e Champions è stata. Il primo anno di Spalletti ci ha detto che siamo tornati sul podio, nell’Europa che conta ma con un grosso magone. Il tricolore non va alla squadra più forte ma alla società che ha saputo trovare gli equilibri giusti e ha creduto nel coraggio degli uomini che sanno vincere.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

<3