De Siervo: «L’obiettivo della Lega Serie A è di raddoppiare i ricavi dei diritti tv all’estero»

Alla cena di gala della Lega Serie A di ieri sera, l’amministratore delegato, Luigi De Siervo, ha dichiarato che uno degli obiettivi della Lega è quello di puntare con forza sullo sviluppo dei ricavi da diritti tv internazionali. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza.

«La globalizzazione dei mercati è avvenuta negli ultimi 15 anni. In quegli anni decisivi in cui si conquistavano nuovi pubblici noi eravamo troppo concentrati su quello che succedeva in Italia. Questo non può essere una scusa, ci siamo rimboccati le maniche, e dopo questo periodo del Covid abbiamo aperto nuovi uffici all’estero. Stiamo strutturando un gruppo di professionisti che cercherà di rendere il nostro campionato sempre più interessante creando contenuti in ogni lingua e su ogni tipo di social».

Il lavoro della Lega sarà agevolato

«anche grazie alla modifica nell’ultimo decreto, che ci consentirà di poter vendere all’estero i diritti per un tempo più lungo. Una cosa che ci consentirà di creare delle vere e proprie partnership con i broadcaster, che ci accompagni nel tempo per fare crescere il prodotto. Dobbiamo uscire da un sistema di regole che in Italia ha bloccato la commercializzazione all’estero. In futuro la sfida è quella di raddoppiare quantomeno all’estero i risultati maturati finora. Vogliamo costruire una comunità di persone interessata a vedere il calcio e a divertirsi, evitando che prosegua questa piaga della pirateria che limita le risorse e che noi poi non riusciamo a distribuire ai presidenti, che non possono acquistare i campioni».