Bonucci: «Da capitano continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, essere d’esempio»

In conferenza: «Cercherò di smussare i difetti che mi porto dietro per il mio carattere. Chiellini è stato un grande compagno di campo e di vita»

In conferenza stampa da Wembley, insieme al ct della Nazionale, Roberto Mancini, anche il futuro capitano, Leonardo Bonucci. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Domani Chiellini ti passerà il testimone:

Che significa affrontare Messi?

Come capitano in cosa sarai diverso rispetto a Chiellini?

“Ognuno di noi deve essere sé stesso. Da Chiellini ho imparato la capacità di elaborare in breve tempo situazioni difficili e portare la soluzione , io sono molto più sanguigno. Quello è il segreto che ha fatto diventare Giorgio una grande persona e un grande capitano, io cercherò di smussare i difetti che mi porto dietro per il mio carattere . Dovranno aiutarmi anche i miei compagni, così come noi abbiamo aiutato Chiellini e Buffon”.

Ci pensi al gol a Wembley?

Il campionato appena concluso sarà di aiuto per la Nazionale?

Come considerate l’Argentina?

“Tra le migliori al mondo, non perde da 31 partite e non è un caso. Serve massimo impegno e rispetto, massima cattiveria agonistica. Da questo trofeo dobbiamo ripartire e mettere le basi per riportare l’Italia in alto”.