Vettel “ruba” uno scooter e si fa un giro di pista col casco sulla fronte: multato (VIDEO)

Sebastian Vettel è tornato. E s’è presentato sulla pista di Albert Park, dove domenica si corre il Gp d’Australia, in motorino. Dopo aver saltato le prime due gare del Mondiale per Covid il pilota tedesco ha voluto esordire con un certo stile: durante la prima sessione di prove libere l’ex campione del mondo ha parcheggiare la sua Aston Martin rotta e per tornare ai box ha “scippato” uno scooter a uno steward di pista. S’è fatto un bel giro di pista salutando il pubblico, con il casco sollevato sopra la fronte. Ovviamente la Fia l’ha multato: 5mila euro per aver infranto l’articolo 26.7 del Regolamento Sportivo.

Bella la motivazione del “giudice sportivo”: