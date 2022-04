Venezia-Atalanta 1-3, dopo 3 sconfitte consecutive la squadra di Gasperini si riprende

In gol Pasalic, Zapata e Muriel. Il Venezia di Zanetti è ultimo in classifica, fischiato dal suo pubblico al Penzo

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Atalanta si riprende e batte il Venezia in trasferta. Al Penzo è finita 1-3. Gasperini ritrova un po’ di ossigeno grazie a Pasalic, Zapata e Muriel. Non si respira invece la stessa aria in casa Venezia: la squadra di Zanetti, fischiata dal suo pubblico, è all’ultimo posto in classifica, con nulla più da salvare, ormai.

L’Atalanta ha iniziato il match con poca convinzione, finendo anche sotto, per un gol di Henry subito annullato per fuorigioco. Ma per fortuna si è rialzata e anche Zapata è tornato a segnare.