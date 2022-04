Valdano: i gusti sono gusti ma non diciamo che Simeone ha vinto la sfida tattica con Guardiola

Sul Paìs: per vincere una battaglia devi sapere come attaccare e difendere. L’Atletico non ha mai tirato in porta né calciato un angolo

Jorge Valdano sul Paìs scrive della settimana di Champions e ovviamente della sfida tra City e Atletico Madrid.

Valdano scrive:

dopo aver visto l’andata, sono rimasto perplesso leggendo le cronache che parlavano di Simeone che aveva vinto la sfida tattica di Guardiola. (…) Si presume che per vincere una battaglia devi sapere come attaccare e difendere. Il City ha avuto la palla quasi 75% del tempo, ha tirato nove angoli e tirato 15 volte in porta senza molta precisione. In realtà, solo due colpi sono finito nello specchio. (…) Per quanto riguarda l’Atletico, ci dicono che hanno difeso come un titano con i loro undici uomini, ma senza tir in porta né calci d’angolo. Mi chiedo: Chi attacca meglio: quello che prova 15 tiri o quello che non tira mai? Chi difende meglio: chi concede 15 tiri o chi non ne concede nessuno?