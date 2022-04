Spalletti: «Osimhen sta bene, ma non lo spingete troppo, sennò lo allontanate dalla squadra»

In conferenza stampa: «Deve rimanere dentro, sennò non si riesce ad avere gioco corale. Non averlo a disposizione ci ha aiutati a capire la qualità degli altri»

Victor Osimhen sta bene. La rassicurazione arriva direttamente dal tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che in conferenza stampa è tornato sull’affaticamento di inizio settimana, che ha convinto il club a fargli interrompere l’allenamento per precauzione. L’allenatore, però, ha rivolto un invito alla stampa: quello di non spingere troppo sul nigeriano, per non allontanarlo dalla squadra.

«Sta bene, anche lì a inizio settimana c’è stato questo avvertimento in un gesto dentro la partitina e allora per precauzione lo abbiamo fermato. Non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei calciatori con cui abbiamo a che fare, non averlo ci ha aiutati a crescere, ci ha confermato soprattutto quanto è forte Mertens, quanto è forte Petagna, quanto è forte Zanoli che non ha mai giocato e fa il Di Lorenzo, perché questo ha fatto. Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato, perché in quell’azione c’è forza, velocità, intensione sana. Osimhen, perciò, è importantissimo, ma non lo spingete troppo sennò lo allontanate dalla squadra, invece deve stare dentro, è forte, se fa quello corretto e se fa quello a cui ci ha abituati, sennò non si riesce ad avere gioco corale, di gruppo».