Sky: «Lo staff medico del Napoli è fiducioso di avere Osimhen in campo contro la Fiorentina»

«Per domani è previsto un aumento del carico di lavoro. Salvo ricadute il nigeriano farà parte del gruppo di Spalletti per il match di domenica»

Sky Sport riporta le ultime notizie da Castel Volturno in merito a Victor Osimhen. Ieri l’attaccante nigeriano del Napoli è stato costretto a fermarsi, in allenamento, per un affaticamento muscolare. Gli esami, oggi, non hanno evidenziato lesioni.

“C’è fiducia per la presenza di Osimhen contro la Fiorentina, domenica, anche se oggi ha svolto solo poco lavoro. Per domani è previsto un aumento del carico di lavoro, in vista dell’avvicinamento all’importante match di campionato di domenica, ed è anche previsto un lavoro parzialmente in gruppo. La fiducia dello staff tecnico di averlo in campo, domenica, c’è. Salvo ricadute, il nigeriano farà parte del gruppo di Spalletti”.