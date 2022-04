Shiffrin: «Il lutto è una ferita nell’anima, come un labirinto. Non c’è riabilitazione»

A The Players Tribune: «Quando mio padre se n’è andato, non volevo sciare, mangiare, dormire. Tornare a sciare è stata una battaglia per sentirmi bene»

Mikaela Shiffrin racconta il lutto per la morte di suo padre, avvenuta nel febbraio 2020, in una lettera pubblicata da The Players Tribune.

“Il lutto non è lineare. Non è una scalata di una montagna. È più come un labirinto. Alcuni giorni mi sento ok, altri è crudo come quando siamo entrati in ospedale dopo il nostro volo di 10 ore a casa e ho visto mio padre attaccato a un respiratore. È estremamente difficile rivivere questo dolore, ma la ragione per cui lo faccio è che forse può aiutare qualcun altro. Lo faccio perché qualcuno l’ha fatto per me. Un estraneo, a dire il vero. È come se avessi una ferita nell’anima. Non c’è una tabella di marcia. Non c’è riabilitazione. Alcuni giorni ti svegli e pensi: ‘Che senso ha?'”.

Continua:

“Quando se n’è andato, non volevo sciare. Non volevo mangiare. Non volevo nemmeno dormire. Avevo così paura dei sogni. Di solito, quando hai un incubo in cui è successo qualcosa di terribile, ti svegli in un sudore freddo e il tuo cuore sta correndo e lentamente realizzi: ‘Ok, era solo un incubo’. Uff. Non se n’è andato davvero. Nei miei sogni, lui era ancora qui. Quando mi svegliavo, mi rendevo lentamente conto che l’incubo era la realtà”.

Shiffrin racconta il momento della morte del padre:

“Quella notte, tutti se ne andarono dalla stanza e io mi misi nel letto con lui e misi il suo braccio intorno a me. Rimasi lì così per nove ore, facendogli sapere che ero lì. Ho appoggiato la testa sul suo petto e potevo ancora sentire il suo cuore battere. So che mi ha sentito lì con lui. Lo so, lo so. Lo so, lo so. Tutto questo è ancora così crudo per me, ma conservo quel ricordo, perché almeno ho potuto dirgli addio”.

Parla del ritorno allo sci:

“Quando ho trovato la forza di risalire la montagna, è stata una battaglia per sentirmi bene, per non sentirmi in colpa per aver fatto la cosa che lui amava fare. Quando ho saputo che avevo la possibilità di vincere la mia prima gara dopo la sua morte, ho avuto un momento davvero surreale. Sapevo che se avessi fatto una buona gara, avrei vinto. Ma se avessi vinto, allora avrei vinto in una realtà in cui mio padre non era qui per viverla. E mi chiedevo: ‘voglio esistere in questa realtà?’ Quando ero al cancelletto, ho avuto questo ricordo molto intenso di lui. Non riuscivo a togliermelo dalla testa. Non volevo farlo. Normalmente, quando corro, cerco di bloccare tutto. Vincere è stato così agrodolce e così difficile, se devo essere onesta”.