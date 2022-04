Sarcina: «Ho avuto una vita oscena, tra sesso e droga. Ho perso la ragione, avevo un machete in auto»

Il Giornale intervista Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni. Parla del loro nuovo disco, “VI”.

«C’è il brano “La vita oscena”, che non è soltanto lo stesso titolo di un bel libro di Aldo Nove, ma è anche il riassunto del mio libro in tre minuti. Racconta di quanto sia pesante ritrovarsi con segni e sogni sulla schiena. La mia vita è stata profondamente oscena. Sono stato giudicato come un puttaniere. Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque».