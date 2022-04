Real Sociedad-Betis, scontri tra tifosi prima del match, 5 feriti e due arresti

Incidenti tra tifosi prima di Real Sociedad-Betis, partita in programma questa sera alle 21. Secondo quanto scrive Noticias de Guipuzcoa, circa 50 ultras del Real hanno aggredito una ventina di tifosi avversari nei pressi dello stadio. Ci sarebbero cinque feriti. La Polizia basca ha fatto sapere di aver identificato diverse persone e di averne arrestate due.

Il Real Sociedad ha pubblicato un comunicato sui suoi canali social per condannare la violenza.

“La Real Sociedad respinge e condanna con forza gli atti violenti avvenuti oggi sul Paseo Zorroaga, che hanno provocato il ferimento di diversi sostenitori del Real Betis. Se a seguito dell’indagine sui fatti che stanno svolgendo le autorità risultasse che qualcuno dei soggetti coinvolti è un membro del club, la Real Sociedad adotterà le misure disciplinari appropriate per non fare spazio a queste persone. Nessun atteggiamento violento ha posto nel nome del Real. La Real Sociedad augura una pronta guarigione ai tifosi infortunati ed è a loro completa disposizione per qualsiasi necessità che faciliti la suddetta ripresa”.