Per Marcelo Rios «Djokovic è scemo, è il re degli scemi»

L’ex numero 1 del tennis: “Sporcherà la sua carriera e non sarà il migliore della storia a causa di un vaccino”

“Djokovic è scemo. E’ il re degli scemi”. Parola di Marcelo Rios. Il numero 1 del tennis nel 1998 (anno in cui raggiunse la finale del Roland Garros persa contro il ceco Korda) è uno che non la manda a dire. E interrogato da La Tercera sul futuro destino fi Novak Djokovic, ha risposto così:

“E’ un ‘hueón’ (un termine molto ricorrente in Cile che significa appunto scemo, tonto, stupido, ndr). Sporcherà la sua carriera e non sarà il migliore della storia a causa di un vaccino. Non so quale sia il motivo, ma devi essere davvero il ‘re dei los hueones’. All’inizio può esserci paura, ma poi è arroganza”.