Per Guardiola il 5-5-0 dell’Atletico è «preistoria». Simeone: «La difesa sfacciata va elogiata»

Il tecnico del City al termine del match. Scatta l’orgoglio dell’Atletico, Koke scrive “”Innamorato della nostra storia fin dalla preistoria”

“Abbiamo intuito che avrebbero giocato 5-3-2, poi si sono adattati e sono diventati 5-5-0. Nella preistoria, oggi e tra centomila anni è molto difficile attaccare un 5-5-0, non ci sono spazi”. Pep Guardiola, pur avendo giocato in Italia, non ha detto “catenaccio”, ma più che altro ha richiamato inconsapevolmente il 5-5-5 di Oronzo Canà per spiegare col suo solito modo un po’ lezioso un po’ “rosicone” la stentato 1-0 del City all’Atletico, in Champions.

“Loro sono forti, siamo piccoli e leggeri – ha detto Guardiola dopo la partita – Bisogna avere pazienza. A metà tempo gli ho detto che stavamo bene. La partita nel secondo tempo si è rotta. E già intuisco che sarà una partita simile a quella che giocheremo a Madrid”.

Il riferimento alla “preistoria” ha immediatamente fatto scattare il risentimento spagnolo. E infatti a stretto giro è arrivata la replica sociale di Koke. Il capitano dell’Atlético ha pubblicato una storia sul suo account Instagram: “Innamorato della tua storia fin dalla preistoria. Orgoglioso di essere dell’Atlético”, ha scritto il centrocampista.

Simeone, dal canto suo, interrogato sullo schema difensivo ha semplicemente spiegato: “Se si elogia un sistema offensivo corale, allora va elogiato anche un sistema difensivo forte e sfacciato“.