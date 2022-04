Parte la StartCup Campania, alla Facoltà di Ingegneria una giornata dedicata allo sviluppo di idee di impresa

Appuntamento domani, 26 aprile, presso l’Aula Magna della Facoltà, a Piazzale Tecchio. Lavori aperti dalle 9 alle 12

Parte la StartCup Campania 2022 “Mario Raffa”, cui responsabile è il professor Pierluigi Rippa, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si tratta della principale competizione per progetti di impresa associata al Premio Nazionale per l’Innovazione. Per l’occasione, il direttivo del premio, composto dei delegati dei sette atenei campani, ha chiamato a raccolta le principali novità in corso nell’ecosistema campano. Un utile appuntamento per identificare traiettorie di sviluppo futuro.

La giornata di lavoro si svolgerà domani, martedì 26 aprile 2022, dalle 9 alle 12, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio. L’incontro divulgativo è rivolto a tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione: verranno presentate le iniziative per il supporto al processo di creazione di impresa da parte di studenti, alunni, dottorandi, ricercatori, professori del sistema delle università campane e dei centri di ricerca pubblici e privati.

Alla giornata partecipano tra gli altri: Edoardo Cosenza, Gioconda Moscariello, Mariangela Contursi, Annamaria Capodanno, Antonio Pescapè, Pierluigi Rippa, Massimo Varrone, Johanna Monti, Ludovico Capuano, Bruno Uccello, Enrico Vellante.