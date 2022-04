Napoli, Lobotka ha effettuato terapie, sarà valutato domani

Nel report dell’allenamento del mattino un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista. Ieri Spalletti ha detto che non dovrebbe essere nulla di serio

Ieri, durante Napoli-Roma, Stanislav Lobotka è stato costretto ad uscire dal campo prima del termine per infortunio. Da quel momento la squadra è sembrata appannata e priva di riferimenti. E il match è finito in pareggio, un risultato che allontana da Napoli il sogno scudetto. Spalletti, nel post partita, non è sembrato troppo preoccupato, ha parlato di un crampo.

«Ha sentito un forte crampo, ma non dovrebbe avere un infortunio: sono valutazioni da fare».

Oggi il Napoli scrive nel report dell’allenamento del mattino che il centrocampista slovacco ha effettuato terapie. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani.

“Lobotka ha effettuato terapie e sarà valutato nella giornata di domani”.