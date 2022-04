Napoli-Fiorentina, Sky: Spalletti conferma Zanoli, testa a testa Politano-Lozano

Ha recuperato Osimhen che oggi ha lavorato regolarmente coi compagni. Zielinski alla fine dovrebbe spuntarla su Elmas

Sarà ancora Alessandro Zanoli a sostituire Giovanni Di Lorenzo. Dopo l’ottima partita giocata a Bergamo contro l’Atalanta, Spalletti ha deciso di confermare il ventenne terzino destro ex Legnago anche nella delicata sfida interna alla Fiorentina. Lo anticipa Sky, che fornisce diversi aggiornamenti anche sul resto della formazione degli azzurri: a sinistra, in difesa, è confermatissimo Mario Rui. Con lui ci sarà Koulibaly e a fare coppia col senegalese torna Amir Rrahmani dopo aver scontato una giornata di squalifica. In porta recupera Meret ma gioca Ospina. A centrocampo con l’insostituibile Lobotka ci saranno Fabian e Zielinski. Il polacco è insidiato da Elmas ma dovrebbe spuntarla. In attacco ha recuperato Osimhen che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. A completare il tridente Insigne e uno tra Lozano e Politano. Questo il ballottaggio più serrato.

La probabile formazione: Ospina, Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli; Zielinski/Elmas, Lobotka, Fabian; Insigne, Osimhen, Lozano/Politano.