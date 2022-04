Moggi: il Napoli è la più forte per qualità dei giocatori

Su Libero: “ma anche per le caratteristiche di adattabilità tra titolari e riserve. Come i diversi tipi di gioco che può adottare se gioca Osimhen oppure Mertens”

Su Libero Luciano Moggi si sofferma sulla lotta scudetto e del Napoli scrive questo:

Del Napoli si potrebbe azzardare la previsione che il gruppo a disposizione di Spalletti sia forse il più forte per qualità dei giocatori, ma anche per le caratteristiche di adattabilità tra titolari e riserve. Se gioca Osimhen può essere infatti attuato il gioco di rimessa, aspettando gli avversari e cercando di sorprenderli lanciando lungo al nigeriano; se al suo posto gioca invece Mertens, la squadra diventa più propositiva e cerca di sottomettere gli avversari con il gioco di squadra: è forte comunque in entrambi i casi. Secondo noi chi vorrà vincere il titolo dovrà vedersela con la squadra di Spalletti che, domani al Maradona, proverà a battere un avversario non facile: la Fiorentina di Italiano.