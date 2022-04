Messaggero: Immobile costringe Acerbi e Marusic alla tregua e prova a sciogliere il gelo fra Sarri e Lotito 

Ciro Immobile come ambasciatore di pace, sia tra Acerbi e Marusic, sia tra Lotito e Sarri. Lo racconta il Messaggero.

“Non solo bomber, anche ambasciatore. Scambiatevi tutti un segno di pace, ci pensa Immobile. L’opera diplomatica era già iniziata domenica sera, nella pancia dell’Olimpico, dopo che Acerbi e Marusic se l’erano promesse di santa ragione. Ciro nei giorni successivi ha insistito per far accettare a tutti le scuse e far rientrare subito ogni divisione. Il nervosismo va messo da parte, la squadra deve subito ricompattarsi per questo finale di stagione”.

“Ciro fa da paciere anche fra Sarri e il presidente. Proprio l’attaccante aveva spinto in estate per Maurizio sulla panchina biancoceleste, è ancora dalla parte dell’allenatore. E vuole contribuire con altri gol a dar seguito a un progetto ambizioso ed esaltante. Fra il tecnico e il patron è sceso il gelo, dopo un altro battibecco a caldo domenica notte, ma i risultati possono far rientrare ogni malumore. Anche se Sarri aspetta ancora un appuntamento prima della fine del campionato per decidere il suo futuro dopo aver avuto lumi sul mercato e sul budget a disposizione. Ieri Lotito era a Milano e continua a tergiversare. È il suo modus operandi, tenere tutti sulle spine. Immobile lo ha spiegato a Sarri perché lo conosce molto bene”.