Maurizio Costanzo: «Se fossi Friedkin ogni mese farei a Mourinho un contratto di un anno»

Maurizio Costanzo è pazzo di Mou. Lo scrive sul Corriere dello Sport, nel suo consueto editoriale.

Le cose vanno meglio, è vero. È anche vero che Mourinho è bravo. Ha detto recentemente una cosa interessante: “Si parla solo dei problemi”. In realtà, caro Mister, è sempre così nelle squadre di calcio. Non si fa in tempo a festeggiare un gol che ci spacchiamo la testa su un problema.

Così pazzo che gli farebbe un contratto al mese.

Però, a proposito di Mourinho, ha detto una frase che non capisco interamente e cioè: “Il rumore dei nemici”. Non so quali sono questi nemici ma io, se fossi Friedkin, ogni mese farei un contratto di un anno a Mourinho.

Come si fa a tifare per la squadra del cuore mentre in tv si vedono le immagini di Bucha?

Proviamo a dire: il calcio è una cosa e tutto il resto un’altra. Eppure un tempo si diceva: vado allo stadio per distrarmi, per non correre dietro ai problemi quotidiani.