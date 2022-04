Marotta: «Oggi non è solo un esame, dobbiamo confermare di aver riacquisito l’abitudine alla vittoria»

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Roma.

“La comunicazione è un’arma a disposizione della società per mandare dei messaggi, all’esterno devono essere messaggi di convenienza ma all’interno di verità. La pressione non so se catalogarla come positiva o negativa, se non c’è tensione c’è rilassamento e non si raggiungono gli obiettivi. Ci sono diciotto punti a disposizione e non è poco, dobbiamo ottenere sei vittorie con avversari agguerriti e dobbiamo lottare con avversari vicinissimi. Non è solo un esame quello di oggi ma confermare di essere tornati ad avere l’abitudine alla vittoria. Poi c’è la Coppa Italia che ci teniamo e dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione”.