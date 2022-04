Lotito: «Il caro-biglietti è una scusa, vengono allo stadio solo per fare i cori contro di me»

Il Messaggero intervista Claudio Lotito il presidente della Lazio contestato dai tifosi che diserteranno la partita col Milan per il caro-biglietti.

«Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto. A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi sinora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto.

«Era previsto da inizio anno. Succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d’Italia per i costi da botteghino».

«Ho fatto tante volte dei passi indietro, iniziative come i Cuccioloni, i tagliandi a 10 euro. Quando ho fatto le promozioni con Venezia, Sassuolo e Torino con 20-25mila paganti non sono nemmeno riuscito a ripagare le spese dell’incontro…»

«Tanto chi viene allo stadio ormai viene solo per insultare il sottoscritto. Anche se per fortuna c’è il tifoso sano, quello che è riconoscente per i trofei alzati e me lo dimostra ogni giorno, ma evidentemente fa meno notizia».