La Faz: «Bach fa una vitaccia, passa le giornate a contare i soldi come Paperon de’ Paperoni»

Il giornale tedesco sfotte il capo del Cio: “Lavora tantissimo, deve imparare le sigle delle nazioni a memoria ed esercitarsi con la servitù”

Thomas Bach fa una vitaccia. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (il CIO), è costantemente oggetto di critiche e deve difendersi da ogni accusa. Per cui la Faz ha deciso di “spezzare una lancia” a suo favore. Si tratta di un pezzo ironico, in realtà lo sfottono e lo accusano di essere avido e gretto.

“Ogni volta che tutti fanno clic su Dr. Bach, mi dico: avete davvero idea di quanto lavori quest’uomo?”, scrive Michael Eder.

“Lavora incredibilmente duro. Avete presente Paperon de’ Paperoni? La papera più ricca del mondo? Ecco, il dott. Bach fa il bagno nel suo deposito di denaro a Losanna per diverse ore ogni giorno, e conta banconote da un dollaro. Sicuramente vuole superare la favolosa ricchezza di Paperone. Si dice che il suo patrimonio in contanti sia 788.423.000.017,16 talleri, altre fonti ipotizzano nove fantamiliardi, altre ancora diversi centrifughiliardi di dollari, cioè poco più di quello che, con i Giochi di Sochi e Pechino Russia e Cina hanno guadagnato”.

“Ma pensare che contare i soldi sia il suo fine. Il CIO ha riunito il mondo intero per fornirgli sport e pace. Sono disponibili 241 abbreviazioni di squadre, tra cui TUV per Tuvalu e SWZ per Eswatini, che il presidente del CIO deve imparare a memoria. E memorizzare non diventa più facile con l’età, so di cosa parlo”.

“In qualità di presidente del CIO, deve anche esercitarsi con la servitù diverse ore al giorno e provare frasi accattivanti in russo e cinese, beh, forse non esattamente in russo. Ma arabo sì, perché come tutti sanno, il futuro della vendita di articoli sportivi non è solo in Cina, ma anche nel Golfo, dove è risaputo che ci sono molti miliardi sauditi e petrolio da sfruttare per lo stoccaggio di denaro”.