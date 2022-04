Koulibaly: «Subiamo troppi gol. Dietro non diamo la solidità e la fiducia di cui hanno bisogno davanti»

A Dazn: «Siamo arrabbiati e delusi, ma niente è finito. Io ci credo ancora, ma in casa dobbiamo essere come in trasferta»

Nel post partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

«Abbiamo iniziato bene la partita, il gol preso ci ha fatto un po’ male, ma abbiamo dimostrato tutta la partita che c’eravamo, ci abbiamo creduto, abbiamo dato tutto, dobbiamo lavorare perché secondo me sono 4-5 partite che prendiamo sempre gol e quello ci condiziona davanti. Dietro dobbiamo essere solidi e vedo che non diamo la solidità e fiducia di cui hanno bisogno davanti e questo mi dispiace tanto».

Dopo il gol dell’1-1 avete pensato troppo a vincere e avete lasciato troppo spazio alla Fiorentina?

«Vero, ma secondo me era una cosa buona perché volevamo vincere a tutti i costi, sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte, dopo il pareggio pensavamo di fare il secondo gol, peccato che abbiamo preso un altro gol, ma dobbiamo continuare a crederci, perché io ci credo, la stagione è ancora lunga, può succedere di tutto, ma in casa dobbiamo essere come in trasferta, abbiamo perso tanti punti davanti a questi tifosi e non lo meritano».