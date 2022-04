Il vice di De Zerbi: «La Juve voleva alcuni giocatori dello Shakhtar, ma la Lega Serie A ha detto no»

Nicolini a Tuttosport: «Era un modo per tutelare loro e i club, sconvolti dalla guerra. I motivi non li conosciamo»

Il vice di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui dichiara che molte squadre si erano informate sui giocatori del club, tra cui anche la Juventus, ma che dalla Lega Serie A non è arrivato l’ok per le trattative.

“Tante squadre, tra cui la Juventus, si erano informate su nostri giocatori. La società bianconera si era informata su Vinicius Tobias, Marcos Antonio, David Neres e anche altri. Purtroppo tante federazioni, compresa quella italiana, non hanno accettato questa opportunità. La UEFA, attraverso una legge speciale, ha aperto una finestra di mercato speciale per permettere ai giocatori di continuare a giocare e di guadagnare lo stipendio fino alla fine della stagione. È stato un modo per tutelare loro, ma anche per i club sconvolti dalla guerra. I motivi non li conosciamo, andrebbero chiesti ai diretti interessati”.