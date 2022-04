Il Tempo: Leicester-Roma, esauriti in 13 minuti i 1600 biglietti per il settore ospiti (300 euro)

Continua la corsa allo stadio da parte dei tifosi giallorossi. In tanti hanno ceduto al bagarinaggio, rivendendo il proprio biglietto a cifre esorbitanti

Non si ferma la fame di stadio dei tifosi della Roma. Dopo i sold out dell’Olimpico, i tifosi giallorossi accorreranno in massa anche nel King Power Stadium di Leicester, per sostenere la squadra di Mourinho nella partita di Conference League. Il Tempo scrive che ieri nel giro di soli 13 minuti i 1600 biglietti a disposizione dei tifosi della Roma sono andati esauriti.

“Nel giro di 13 minuti i circa 1600 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del King Power Stadium sono andati esauriti, creando non pochi problemi ai tifosi rimasti senza tagliando che avevano già prenotato volo e albergo per la trasferta di giovedì prossimo in Inghilterra”. “alle 9.30 sono finiti anche gli ultimi posti disponibili in tribuna d’onore a quasi 300 euro a tagliando. Sono tantissimi i tifosi rimasti a mani vuote e che sul web continuano a cercare un modo per riuscire ad essere presenti allo stadio. La richiesta elevata ha ingolosito diversi utenti, che hanno deciso rivendere il proprio biglietto a cifre esorbitanti tramite siti secondari o social network. Un fenomeno che ha spinto la Roma ad emettere una nota ufficiale, invitando tutti a non acquistare tramite canali non ufficiali”.

E si prevede sold out anche per le prossime gare.

“Sold out registrato anche per la gara di domenica 1 maggio con il Bologna. A Milano invece è previsto un esodo giallorosso per il big match in programma domani sera contro l’Inter: sono già più di 3600 i tagliandi staccati per il settore ospiti di San Siro e nelle prossime ore il numero dovrebbe aumentare”.