Il CorSport e la corsa scudetto: per equità le tre davanti dovrebbero giocare in contemporanea

Sarà uno scudetto all’ultimo respiro, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Sarebbe il caso che le tre contendenti per lo scudetto giocassero tutte in contemporanea, almeno le ultime partite.

“Proprio perché sarà una corsa in cui i dettagli saranno determinanti, pensiamo che per una volata corretta e senza vantaggi per le tre contendenti, sarebbe giusto che almeno dal primo maggio giocassero tutte allo stesso orario, come accadeva ai tempi di Nando Martellini e poi di Bruno Pizzul. È chiaro che Dazn potrebbe opporsi a una ipotesi del genere, ma noi siamo convinti che anche chi vende lo spettacolo debba piegarsi di fronte agli interessi del pubblico e dei tifosi da salotto, già penalizzati, negli ultimi anni, da un sistema di trasmissione che sembra una corsa ad ostacoli tra la fibra e la connessione Internet”.