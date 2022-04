Per Elmas elongazione del bicipite femorale ma a Empoli dovrebbe esserci

Il club definisce l’infortunio «lieve», oggi differenziato in palestra. Si sono allenati ancora a parte Di Lorenzo e Ospina

Fino a un certo punto abbiamo provato anche a contarli, ora è diventato impossibile. Gli infortuni muscolari del Napoli nella stagione 2021/2022 non finiscono mai. Oggi è toccato ad Elmas, anche se in realtà non c’è una lesione e il nord macedone dovrebbe essere in campo a Empoli. Il macedone ha lavorato in palestra per un’elongazione del bicipite femorale sinistro. Il club la definisce “lieve”, può darsi che sia recuperabile per l’Empoli. Tutto ok Juan Jesus, rientrato già ieri in gruppo. Lavoro personalizzato per Di Lorenzo, non è detto che possa essere convocato per domenica. Ospina è rientrato dopo l’influenza ma ha lavorato solo in parte coi suoi compagni. Terapie per l’infortunato Lobotka.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenia alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello. Successivamente seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.

Ospina ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte col gruppo. Di Lorenzo ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. Terapie e palestra per Lobotka.

Elmas ha lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro.